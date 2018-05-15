На юге Москвы перекрыли движение в центр из-за подтопления

В Сети стало популярным видео, снятое на одной из улиц Воронежа. В коротком ролике видно, как собака прыгает по пешеходному переходу на задних лапах. При этом за ней следом идёт хозяйка и ведёт питомца на поводке. Зрители уже назвали необычного пса «собакой-кенгурякой» и гадают, почему он так странно ходит.

Самые дотошные пользователи порыскали в интернете и обнаружили, что это не единственное видео с прыгучей собачкой. Пса зовут Фидель — он смесь пород хаски и акита, а его хозяйка Татьяна Мальцева рассказала, что история появления такого необычного щенка в доме — весьма драматичная. Девушка купила его с рук у недобросовестных хозяев, которые довели пёсика до предсмертного состояния. Татьяна едва выходила Фиделя и уверена, что такого жизнерадостного красавца послала ей сама вселенная.

Ветеринар сказал, что 50/50 выживет или нет. Я пережила по ощущениям краткий курс выживания молодой мамы. Малыш выжил. Окреп. Вырос в замечательного, довольного жизнью пса Фиделя). И я ни минуты не пожалела ни о чем! И бесконечно рада, что звёзды так совпали, что мы с ним друг друга обрели))) Берегите собак. Они могут, (как в моем случае) не только скрасить одиночество (пользуясь случаем, хочу сказать, что я в данный момент без пары), но и доставить вам массу положительных эмоций. Их любовь и преданность не знают границ! И если вы увидите, узнаете о жестоком, бесхалатном обращении с собаками, не проходите мимо. Это наша, людская ответственность! — написала Татьяна на своей страничке Вконтакте.

Девушка отмечает, что не знает, почему её пёс так смешно ходит: «Ему просто очень нравится холод, наверное, он так радуется, когда я вывожу его на прогулку. Прыгать я Фиделя не учила, он сам. Возможно, в прошлой жизни мой пёс был человеком». У собаки-попрыгуньи уже есть личный профиль в Instagram, в котором наверняка будут появляться новые фото и видео с приключениями необычного пса.



А вы встречали собак, которые необычно себя ведут?