Кот выбежал на поле во время футбольного матча и сорвал аплодисменты

Чёрный кот прервал футбольный матч Английской премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Животное резво пробежало через всё поле, обнюхало ворота и немного погодя скрылось в подтрибунном помещении. Любопытно, что никто особо не пытался поймать кота, футболисты и судьи наблюдали за передвижениями зверя в центре поля, стюарды поджидали котика возле трибун, а зрители веселились и активно аплодировали пушистому наглецу.

Ролик с забавным инцидентом набрал почти 300 тысяч просмотров, 5 тысяч лайков и более 200 комментариев.

«Кот провёл больше времени на половине поля „Вулверхэмптона“, чем игроки „Эвертона“», — прокомментировал видеозапись в Twitter Sky Sports Premier League один из болельщиков.

«Животное двигается быстрее футболистов „Эвертона“!» — поддержал его другой.

После того как чёрный кот покинул газон, игра продолжилась и завершилась победой «Вулверхэмптона» со счётом 3:1.

Ранее «Ридус» рассказывал, как кот-болельщик научился кричать «гол», подражая своему хозяину — фанату футбола, и стал звездой интернета.