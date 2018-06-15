Неизвестные зарезали барана у дверей родильного дома в Сургуте

Сургутские полицейские устанавливают личности неизвестных, зарезавших барана прямо у входа в местный перинатальный центр. Невольными свидетелями инцидента оказались пациентки и персонал медицинского учреждения, пишет URA.RU.

По данному факту сейчас проводится проверка. Устанавливаются причастные лица, решается вопрос о квалификации их действий, — заявили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По информации издания, столь необычное зрелище у дверей родильного дома могло быть приурочено к рождению ребенка в семье одной из мусульманских пациенток. В исламе такой обряд называется «акика».

Необычную религиозную процедуру записали на видео случайные очевидцы инцидента.

Появление ролика в социальных сетях вызвало бурную негативную реакцию местных жителей.

Обсуждая случившееся, многие из них выразили возмущение самими действиями предполагаемых родственников одной из рожениц. Другие остались недовольны бездействием охраны медицинского учреждения.

В ноябре прошлого года произвести не менее сильное впечатление на молодых мам и малышей сумели ростовские коммунальщики. Для этого они не стали проводить жертвенные ритуалы, ограничившись покраской детской площадки в одном из городских дворов.