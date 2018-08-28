Потерявший семью в «Зимней вишне» кемеровчанин уехал в США

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» жену и троих детей, отправился в большое путешествие по миру, подогрев интерес к своим блогам и страницам в социальных сетях неоднозначными высказываниями о России.

«Я не патриот, гордиться нечем. Но я люблю свою Родину. Для меня Родина и хаос который устроили суки правящие страной разные вещи. Мне больно смотреть как нас уничтожают, как люди тупеют день ото дня», — написал Востриков в Инстаграме, находясь на территории США.



«Я могу понять Ватников! (те кто по глупости поддерживает наш правящий режим) Но я не могу понять тех, кто живет в нашей стране и люто ее ненавидит!!! Называть Россию рашкой, тоже самое что жить с женщиной и называть ее шлюшкой. Да и то, ты не сам так решил ее назвать, а ублюдок сосед подсказал», — добавил он (оригинальная орфография и пунктуация сохранена).



Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, унесший жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Одной из причин, по которой погибло так много людей, стало безответственное отношение к правилам пожарной безопасности, в том числе запертые двери эвакуационных выходов.

После пожара потерявшие близких люди переживали трагедию кто как умел. Игорь Востриков постарался занять себя публичной деятельностью: раздавал интервью, в том числе «Ридусу», пытался избраться в Совет народных депутатов Кемеровской области от партии «Единая Россия», комментировал судебное разбирательство по делу «Зимней вишни», но затем от всего этого устал. От государства ему полагалась компенсация за погибших родных, поэтому вопрос о материальной стороне путешествий Вострикова за границу не стоит.

Судя по фотоблогу Игоря, в Таиланде и США он не только отдыхает, но и активно пробует себя в разных видах спорта, включая гольф и пейнтбол, катается на гидроцикле, электромобиле «Тесла», а также активно посещает достопримечательности. Нередко снимки сопровождаются комментариями, из которых можно сделать вывод: Востриков не просто не патриот, он глубоко разочарован жизнью в России.

«Тут много наших, которые реализуют свой потенциал и делают США великой страной. Просто мир шагнул в 21 век, а наша страна застряла в 20-м», — написал Игорь под впечатлением от работы аэропорта в США.



Тем не менее, ненависти к России Востриков не испытывает. «Помни кто ты, где бы ты не был! Люблю свою родину и культуру», — написал он под видеороликом, на котором окунается в бассейн в крещенский сочельник 18 января.