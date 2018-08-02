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Следовавший из Финляндии в Петербург пассажирский поезд сломался по дороге

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Следовавший в Петербург пассажирский поезд Allegro застрял на территории Финляндии.

Он сломался между финскими городами Рийхимяки и Лахти.

Видео с места происшествия, запечатленное очевидцами, опубликовал ФАН.

Пассажиры уже около двух часов сидят в вагоне без света, электричество есть только в одном вагоне. «Отопление не работает, вагоны остывают, внутри начинает холодать», — рассказал собеседник агентства.

Чтобы утолить голод застрявших пассажиров, им раздали протеиновые батончики.

По имеющимся у издания данным, на помощь был отправлен поезд из Лаппеэнранты, однако и у него неожиданно возникли какие-то неполадки.

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