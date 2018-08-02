Следовавший из Финляндии в Петербург пассажирский поезд сломался по дороге
- 03 февраля 2019, 21:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Следовавший в Петербург пассажирский поезд Allegro застрял на территории Финляндии.
Он сломался между финскими городами Рийхимяки и Лахти.
Видео с места происшествия, запечатленное очевидцами, опубликовал ФАН.
Пассажиры уже около двух часов сидят в вагоне без света, электричество есть только в одном вагоне. «Отопление не работает, вагоны остывают, внутри начинает холодать», — рассказал собеседник агентства.
Чтобы утолить голод застрявших пассажиров, им раздали протеиновые батончики.
По имеющимся у издания данным, на помощь был отправлен поезд из Лаппеэнранты, однако и у него неожиданно возникли какие-то неполадки.
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