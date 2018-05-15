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В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

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© pixabay.com

Уже в этом году школьные аттестаты будут выдаваться в Грузии по новым правилам, которые разработало Министерство образования страны.

Ведомство сообщило, что с 2018—2019 учебного года в Грузии будут упразднены выпускные экзамены в школах для учеников 11-х и 12-х классов.

Теперь для получения аттестата о среднем образовании, школьникам будет достаточно заслужить положительные оценки по всем предметам — 5 баллов или больше по десятибалльной системе, принятой в Грузии.

Аттестат станет доступным и для уже проваливших или по каким-либо другим причинам не сдавших выпускные экзамены в прошлые годы, но при этом имеющих по всем предметам от пяти и более баллов.

«У выпускников, которые получат аттестат, будет право пройти регистрацию с целью приема в профессиональные и высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы», — приводит «Интерфакс» сообщение министерства.

В Минобразовании Грузии отметили, что отмена экзаменов направлена на усиление роли школы в системе образования. Нововведение нацелено на то, чтобы в школе больше внимания уделяли именно учебе, а не экзаменационной процедуре.

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