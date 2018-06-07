По факту избиения первоклассницы в Петербурге организована проверка

К проверке информации об избиении первоклассницы в школе № 13 Приморского района Санкт-Петербурга приступил городской комитет по образованию.

Сама девочка утверждает, что ее избила учительница продленного дня.

Об ушибе, полученном школьницей, сообщили ее родителям сотрудники учебного заведения.

В школе в настоящее время проводится служебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

«Если подтвердится информация о том, что травму ребенку нанес воспитатель группы продленного дня, администрация школы примет соответствующее решение, контракт с воспитателем будет расторгнут, — приводит РИА Новости заявление комитета. — Считаем, что такое поведение несовместимо с продолжением работы в должности педагога».

Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах, вина педагога пока не доказана.

Заявление в полицию написала мама девочки, убежденная в том, что учительница продленного дня дала ее дочери сильный подзатыльник.

При этом 50-летний педагог отрицает свою вину и утверждает, что не била ребенка.

По словам матери пострадавшей, она настояла на проверке, поскольку полностью доверяет своей дочери.

Ситуация осложняется тем, что в том месте, где якобы произошел конфликт, отсутствуют камеры видеонаблюдения, пишет издание.

В понедельник, 4 февраля, полицейские планируют опросить других учеников.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что 1 февраля медики диагностировали у восьмилетней первоклашки ушиб лба, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, а затем направили ребенка на амбулаторное лечение.