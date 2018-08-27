При пожаре в подмосковном центре передержки животных погибла девушка

Утром 2 февраля в поселке Лужники городского округа Ступино загорелся частный центр передержки животных.

В пожаре погибли девушка и более 25 животных.

Сестра погибшей Нина назвала произошедшее поджогом. «Не только я считаю, что подожгли специально. Пожарные тоже так сказали», — рассказала она телеканалу «360».

По словам Нины, в доме находились ее сестра, а также пять собак и примерно 20 котов. Те животные, которые были на улице, остались живы.

Факт пожара подтвердили в МЧС Подмосковья. По данным ведомства, сообщение о возгорании в частном доме в поселке Лужники на улице Сосновой поступило на пульт спасателей в 06:54. Ликвидировать пожар удалось только через шесть часов.

Начальник главного управления ветеринарии Московской области Максим Ереза сообщил телеканалу о том, что в 2018 году на отлов, содержание и ветеринарные услуги для безнадзорных животных из бюджета Подмосковья было выделено муниципалитетам 124,6 миллиона рублей. По его словам, за 10 месяцев 2018 года удалось отловить 9297 таких животных. Он добавил, что после стерилизации и вакцинации их выпускают в прежнюю среду обитания.