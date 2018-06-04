Китайский луноход проснулся после 14 дней спячки

Китайское новостное агентство «Синьхуа» сообщило о том, что ровер и посадочный аппарат зонда Чанъэ-4 вышли из спячки на Луне.

Напомним, что после первой лунной ночи аппараты прекратили свою работу из-за низких температур на спутнике. Сейчас солнечный свет снова дал энергию аппаратам.

Спускаемый аппарат вышел на связь в 20:39 в среду, ровер, Yutu-2 (Jade Rabbit-2), проснулся около 8:00 вечером во вторник на этой неделе.

Лунный день на Земле равен 14 земным суткам, ночь имеет такую же продолжительность. Из-за недостатка солнечной энергии зонд Чанъэ-4 переключился в спящий режим для экономии заряда батареи.

Сейчас аппарат находится примерно в 18 метрах к северо-западу от посадочного модуля. В течение первого лунного дня посадочный аппарат и ровер сфотографировали друг друга, а камера, установленная на верхней части посадочной площадки, сделала 360-градусные панорамные фотографии местности вокруг зонда.