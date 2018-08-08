10+ примеров гениального стрит-арта, который украсит любой город
- 04 февраля 2019, 12:25
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Как пишет знаменитый Бэнкси в своей книге: «Биться головой о кирпичную стену»: «Искусство должно утешать обеспокоенных и беспокоить успокоившихся».
Несомненно уличное граффити призвано открывать двери в другие измерения, заставлять взглянуть на привычные вещи под другим углом, шокировать, радовать и вдохновлять нас. Каждый художник старается произвести впечатление на публику своим творчеством и оставить запоминающийся след. И некоторые из творцов так филигранно взаимодействуют с окружающей средой, что создают настоящие шедевры, украшающие облик города.
Собрали мощные примеры уличного стрит-арта, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.
Какой стрит-арт вам понравился больше всего? Расскажите нам в комментариях.
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