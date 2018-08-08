10+ примеров гениального стрит-арта, который украсит любой город

Как пишет знаменитый Бэнкси в своей книге: «Биться головой о кирпичную стену»: «Искусство должно утешать обеспокоенных и беспокоить успокоившихся».



Несомненно уличное граффити призвано открывать двери в другие измерения, заставлять взглянуть на привычные вещи под другим углом, шокировать, радовать и вдохновлять нас. Каждый художник старается произвести впечатление на публику своим творчеством и оставить запоминающийся след. И некоторые из творцов так филигранно взаимодействуют с окружающей средой, что создают настоящие шедевры, украшающие облик города.

Собрали мощные примеры уличного стрит-арта, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.

Какой стрит-арт вам понравился больше всего? Расскажите нам в комментариях.