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10+ примеров гениального стрит-арта, который украсит любой город

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  • 04 февраля 2019, 12:25
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Как пишет знаменитый Бэнкси в своей книге: «Биться головой о кирпичную стену»: «Искусство должно утешать обеспокоенных и беспокоить успокоившихся».

Несомненно уличное граффити призвано открывать двери в другие измерения, заставлять взглянуть на привычные вещи под другим углом, шокировать, радовать и вдохновлять нас. Каждый художник старается произвести впечатление на публику своим творчеством и оставить запоминающийся след. И некоторые из творцов так филигранно взаимодействуют с окружающей средой, что создают настоящие шедевры, украшающие облик города.

Собрали мощные примеры уличного стрит-арта, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.

Какой стрит-арт вам понравился больше всего? Расскажите нам в комментариях.

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