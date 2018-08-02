Названо самое главное заблуждение о завтраках

Группа исследователей из Австралии заявила, что популярное мнение о том, что завтрак должен быть сытным — рекламный ход маркетологов.

На самом деле нет научных фактов, которые бы доказывали, что всем обязательно нужно завтракать, и тем более плотно, — пояснили ученые.

В своей работе ученые проанализировали предыдущие исследования диетологов, в которых специалисты призывали не пропускать первый прием пищи, так как это может нарушить обмен веществ и привести к ожирению.

Часть исследователей говорили о том, что люди, которые не поели утром, компенсируют это перекусами в течение дня. Другие — что обмен веществ замедляется, если пропустить первый прием пищи после ночного перерыва.



В новой работе австралийские ученые, проанализировав 13 исследований, выяснили, что люди, которые пропускают завтрак, в среднем потребляют на 260 калорий в день меньше, а также имеют меньший вес, чем люди, которые завтракают регулярно.

Кроме того, исследование не выявило существенных различий в скорости метаболизма между сторонниками и противниками завтрака.

Вопреки популярным советам диетологов, регулярные завтраки нельзя считать эффективной стратегией снижения веса. Несмотря на то, что эта идея циркулирует в обществе почти век, строгих научных подтверждений у нее нет, — пояснили ученые.

Миф о необходимости завтрака могли запустить маркетологи компаний по производству готовых завтраков, хлопьев и тостов, уверены ученые.

Авторы работы поясняют, что они не призывают людей отказываться от первого приема пищи, а лишь напоминают о преувеличенной пользе завтрака.

Если вы привыкли плотно есть по утрам — продолжайте, но если после сна вы хорошо себя чувствуете и без завтрака, не нужно заставлять себя есть, уверены австралийские ученые.