Названо самое главное заблуждение о завтраках
- 02 февраля 2019, 12:03
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Группа исследователей из Австралии заявила, что популярное мнение о том, что завтрак должен быть сытным — рекламный ход маркетологов.
На самом деле нет научных фактов, которые бы доказывали, что всем обязательно нужно завтракать, и тем более плотно, — пояснили ученые.
В своей работе ученые проанализировали предыдущие исследования диетологов, в которых специалисты призывали не пропускать первый прием пищи, так как это может нарушить обмен веществ и привести к ожирению.
Часть исследователей говорили о том, что люди, которые не поели утром, компенсируют это перекусами в течение дня. Другие — что обмен веществ замедляется, если пропустить первый прием пищи после ночного перерыва.
В новой работе австралийские ученые, проанализировав 13 исследований, выяснили, что люди, которые пропускают завтрак, в среднем потребляют на 260 калорий в день меньше, а также имеют меньший вес, чем люди, которые завтракают регулярно.
Кроме того, исследование не выявило существенных различий в скорости метаболизма между сторонниками и противниками завтрака.
Вопреки популярным советам диетологов, регулярные завтраки нельзя считать эффективной стратегией снижения веса. Несмотря на то, что эта идея циркулирует в обществе почти век, строгих научных подтверждений у нее нет, — пояснили ученые.
Миф о необходимости завтрака могли запустить маркетологи компаний по производству готовых завтраков, хлопьев и тостов, уверены ученые.
Авторы работы поясняют, что они не призывают людей отказываться от первого приема пищи, а лишь напоминают о преувеличенной пользе завтрака.
Если вы привыкли плотно есть по утрам — продолжайте, но если после сна вы хорошо себя чувствуете и без завтрака, не нужно заставлять себя есть, уверены австралийские ученые.
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