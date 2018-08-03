Модель с синдромом Дауна покорила модные подиумы

Эта история началась с простой фотографии, которую мама 14-летней бразильянки Джорджии Траберт (Georgia Traebert) опубликовала в соцсетях. Снимок стал очень популярным и принёс девочке известность, контракты с пятью модельными агентствами и тысячи подписчиков.

«Все мои пренатальные тесты во время беременности проходили нормально, и мы не задумывались о каких-то проблемах. Но вскоре после рождения у Джорджии диагностировали синдром Дауна, а также порок сердца. Естественно, сначала это было шоком для нас, но с самого первого вдоха нашей девочки мы встретили её с большой любовью», — говорит 44-летняя Рубия Траберт (Rubia Traebert), которая бросила работу, чтобы ухаживать за особенной дочерью.

«Мы с моим мужем Германом много времени посвящали развитию и адаптации Джорджии. Играли, пели, танцевали, стимулировали её интерес ко всему. Когда она была маленькой, мы переехали в другую страну и нам пришлось привыкать к другому языку и обычаям. Также мы были вынуждены несколько раз сменить школу, это был очень непростой период. Я оставила карьеру, чтобы полностью посвятить себя дочери, и, как видите, это сработало!», — оптимистично говорит мать девочки.

«Популярность началась, как шутка. Я разместила фотографию Джорджии в Facebook, чтобы поддержать других детей с синдромом Дауна, а снимок вдруг стал хитом и набрал тысячи лайков, — вспоминает мама. — Нам стали поступать предложения об участии в рекламе и различных шоу».

На сегодняшний день у девушки-подростка заключены контракты с пятью модельными агентствами, она снялась в рекламе крупнейшего ювелирного бренда Бразилии и стала знаменитостью в своей стране.

«Джорджия всегда увлекалась модой и красивой одеждой, но в детстве все её силы уходили на попытки вписаться в школьную систему, наладить отношения со сверстниками, которые не были к ней терпеливы, поэтому она часто переживала периоды одиночества и неуверенности в себе. А теперь моя дочь поёт на сцене и регулярно появляется на телевидении», — рассказала мама юной модели изданию The Sun.



«Сегодня, когда о моей дочери пишут средства массовой информации, она окружена девочками, которые спрашивают её о карьере в модельном бизнесе, о работе и секретах внешности, это очень помогает ей стать увереннее в себе», — говорит Рубия и отмечает, что Джорджия мечтает стать актрисой или певицей, поэтому они вкладываются в уроки актёрского мастерства и вокала.

Не обходится и без хейтеров, которые ставят под сомнение достижения девушки и оставляют гадкие комментарии в соцсетях, которые беспокоят её мать: «Некоторые люди пишут, что Джорджия добилась успеха только благодаря своим светлым волосам и голубым глазам, но моя дочь — ещё и талантливый ребёнок, иначе ничего бы не получилось».

Сейчас у светловолосой и голубоглазой 14-летней модели с синдромом Дауна почти 70 тысяч подписчиков в Instagram, и такая популярность приносит ей не только славу, но неплохой заработок.

Всем родителям особенных детей мама Джорджии посоветовала во что бы то ни стало верить в лучшее: «Мой совет — никогда не сдаваться. Продолжайте бороться и упорствовать в своих мечтах, потому что нет ничего невозможного! Просто желайте, верьте и боритесь, чтобы воплотить всё задуманное в жизнь».

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