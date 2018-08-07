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Мать умершего от чесотки ребенка пойдет под суд

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© flickr.com

Жительница Саргатского района Омской области обвиняется в том, что лечила своего новорожденного сына самостоятельно, не обращаясь к медикам, что в результате привело к смерти ребенка.

Следствием установлено, что 33-летняя женщина, проживавшая в деревне Урусово, заметила на теле младенца, родившегося 17 октября 2017 года, покраснения, сопровождавшиеся формированием грубых и толстых корок и шелушением кожного покрова.

Не обратившись за помощью к врачам, она с 27 ноября 2017 года по 14 января 2018 года применяла для лечения сына медицинский препарат без рецепта, в результате чего ребенок скончался дома 14 января 2018 года.

Причиной смерти стало паразитарное заболевание «норвежская (корковая) чесотка», осложнившееся гнойным поражением кожи и воспалительным процессом внутренних органов, сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области.

Расследование уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» завершено. Оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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