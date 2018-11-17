В Антарктиде нашли родственника динозавров размером с игуану
- 01 февраля 2019, 12:55
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты из Филдовского музея естественной истории в своем новом исследовании описали найденную рептилию размером с игуану, чье имя означает «Король Антарктиды».
Ученые поясняют, что Антарктида не всегда была ледяным континентом и 250 миллионов лет назад здесь обитали экзотические животные, многие из которых были ранними родственниками динозавров.
Одним из таких животных оказалась небольшая рептилия Antarctanax shackletoni, которая является родственником крокодилов и динозавров.
Она немного похожа на ящерицу, но эволюционно она одна из первых членов этой большой группы. Эта находка позволит рассказать нам, как развивались и распространялись динозавры и их ближайшие родственники, — рассказали исследователи.
Несмотря на неполный скелет рептилии, палеонтологи смогли определить, что «Король Антарктиды» был хищником, который охотился на насекомых, ранних родственников млекопитающих и земноводных.
Antarctanax shackletoni относится к архозаврам — группе, которая вместе с динозаврами развивалась быстрее и лучше других видов. Находка этих останков может помочь развитию гипотезы о том, что Антарктида была местом быстрой эволюции и диверсификации после массового вымирания.
Антарктида, как и морское дно, — одно из таких мест на Земле, где наука все еще находится на самых ранних стадиях исследования, и Antarctanax — лишь маленький вклад в изучение истории Антарктиды, — признают ученые.
Напомним, что за два миллиона лет до появления Antarctanax наша планета претерпела самое глобальное массовое вымирание видов. Изменение климата, вызванное извержениями вулканов, привело к гибели 90% всех животных.
После вымирания новые группы животных активно соперничали друг с другом, борясь за свободные ниши в эволюции.
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