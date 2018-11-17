В Антарктиде нашли родственника динозавров размером с игуану

Специалисты из Филдовского музея естественной истории в своем новом исследовании описали найденную рептилию размером с игуану, чье имя означает «Король Антарктиды».

Ученые поясняют, что Антарктида не всегда была ледяным континентом и 250 миллионов лет назад здесь обитали экзотические животные, многие из которых были ранними родственниками динозавров.

Одним из таких животных оказалась небольшая рептилия Antarctanax shackletoni, которая является родственником крокодилов и динозавров.



Она немного похожа на ящерицу, но эволюционно она одна из первых членов этой большой группы. Эта находка позволит рассказать нам, как развивались и распространялись динозавры и их ближайшие родственники, — рассказали исследователи.

Несмотря на неполный скелет рептилии, палеонтологи смогли определить, что «Король Антарктиды» был хищником, который охотился на насекомых, ранних родственников млекопитающих и земноводных.

Antarctanax shackletoni относится к архозаврам — группе, которая вместе с динозаврами развивалась быстрее и лучше других видов. Находка этих останков может помочь развитию гипотезы о том, что Антарктида была местом быстрой эволюции и диверсификации после массового вымирания.

Антарктида, как и морское дно, — одно из таких мест на Земле, где наука все еще находится на самых ранних стадиях исследования, и Antarctanax — лишь маленький вклад в изучение истории Антарктиды, — признают ученые.

Напомним, что за два миллиона лет до появления Antarctanax наша планета претерпела самое глобальное массовое вымирание видов. Изменение климата, вызванное извержениями вулканов, привело к гибели 90% всех животных.

После вымирания новые группы животных активно соперничали друг с другом, борясь за свободные ниши в эволюции.