Марсоход Curiosity прислал новые данные о кратере Гейла

Сотрудники NASA и руководители миссии Curiosity рассказали о новых данных, добытых марсоходом, который сейчас находится на горе Эолиде — центральном пике кратера Гейла.

Совсем недавно ровер переехал на другую стороны горы и начал исследовать глинистые отложения. Расшифровав данные с бортового компьютера марсохода, ученые узнали, что осадочные породы в кратере Гейла обладают очень пористой структурой.

Это стало неожиданным для астрономов, так как предыдущие исследования показывали, что плотность почвы в этом районе должна быть намного выше.

Одна из главных миссий марсохода Curiosity — сбор сведений о климате и геологии Красной планеты. Уже несколько лет ровер исследует кратер Гейла, так как ученые считают, что раньше он был полностью заполнен водой, и сейчас в нем могут находиться осадочные породы, которые со временем образовали гору Шарпа.

Недавно руководители миссии решили проверить плотность осадочных пород под ровером при помощи анализа изменения гравитационного ускорения g в районе его работы. Так как у марсохода нет в числе бортовых инструментов гравиметра, ученым пришлось применить нестандартный метод.

Специалисты использовали данные внутренней системы Rover Inertial Measurement Units, которая включает в себя акселерометры и гироскопы, предназначенные для анализа его положения в пространстве.

Мы проанализировали данные, которые собрал ровер в промежутке между 60 и 1743 сол (сутки на Марсе), и в результате мы получили около 700 отдельных измерений. Чтобы повысить их точность, пришлось скорректировать результаты с учетом изменения высоты, на которой находился марсоход, и температуры, и построить модель, — рассказали специалисты.

Оказалось, что плотность пород пород внутри кратера Гейла составляет около 1680 ± 180 килограммов на кубический метр. Это намного меньше прошлых расчетов, которые были получены инструментом ChemIn, изучающим минеральный состав почвы Марса.

Новые данные указывают на высокую пористость осадочных пород, по которым передвигается Curiosity, а также на то, что основание горы Шарпа не было засыпано большим количеством грунта с момента ее образования — иначе бы оно уплотнилось со временем.

То есть гора Шарпа, скорее всего, изначально была примерно такой же, какой мы ее видим сегодня.