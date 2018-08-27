Велогонщика сняли с престижного соревнования за оскорбительное фото

Организаторы аргентинской веломногодневки «Вуэльта Сан-Хуана» дисквалифицировали бельгийского гонщика Ильо Кейссе за провокационное фото, сделанное накануне с официанткой одного из местных заведений общепита.

На распространившемся в социальных сетях снимке спортсмен, находящийся в компании своих товарищей по команде, изобразил половой акт, стоя позади ничего не подозревавшей девушки.

Как сообщает портал Sports.ru, проблемы у бельгийского велогонщика начались после обращения оскорбленной им официантки в полицию. Местные правоохранители ограничились штрафом 3000 песо (около 10 000 рублей), однако организаторы «Вуэльты» пошли гораздо дальше, аннулировав участие Кейссе в престижном соревновании.

Впоследствии спортсмен извинился за свой поступок.

Я хочу извиниться перед всеми за тот жест, который я сделал на прошлой неделе. Я не хотел никого обидеть, и мне очень жаль. Я знаю, что сделал ошибку, проявив неуважение. Еще раз извиняюсь, — написал Кейссе в своем Twitter.

Напомним, в прошлом году проблемы с законом возникли у еще одного представителя шоссейных велогонок — триумфатора многодневки «Тур де Франс» 1997 года Яна Ульриха. Тогда прославленного немца отправили в психиатрическую клинику после нападения на проститутку.