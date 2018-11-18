Уволился главврач больницы, где пациентов перевязывали скотчем

Главный врач городской клинической больницы Благовещенска Сергей Петрухин решил завершить работу в региональной системе здравоохранения на фоне прошлогоднего инцидента, когда пациентку вверенного ему медицинского учреждения перевязали с использованием канцелярского скотча.

Информацию о решении Петрухина в пятницу подтвердили в пресс-службе правительства Амурской области.

Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как и договаривались с губернатором, ему была предложена другая работа. Но Сергей Васильевич принял решение закончить свою работу в амурском здравоохранении. Его заявление удовлетворено, — пояснили в пресс-секретариате.

Вызвавший широкий общественный резонанс инцидент произошел в хирургическом отделении Благовещенской городской клинической больницы из-за нехватки лейкопластыря, передает ТАСС. Поскольку врачей не обеспечили перевязочным материалом, они были вынуждены зафиксировать бинты на теле 63-летней пациентки канцелярским скотчем.

Фотография перевязки, выполненной врачами Благовещенской городской клинической больницы © vk.com

Как было установлено в ходе начавшейся внутренней проверки, необходимые материалы имелись в наличии во всех остальных отделениях больницы, однако руководство по неизвестным причинам не сумело перераспределить их.

После того как скандальная ситуация стала достоянием общественности, Сергей Петрухин незамедлительно ушел на больничный. На протяжении последнего месяца ГКБ возглавлял врач Андрей Роговченко.