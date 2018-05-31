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Активистке «Нового величия» Павликовой предъявили окончательное обвинение

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение 18-летней активистке организации «Новое величие» Анне Павликовой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в нем. Такие данные в пятницу приводит ТАСС со ссылкой на слова адвоката обвиняемой Ольги Карловой.

Анне Павликовой следствие накануне предъявило в окончательной редакции обвинение по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ „Организация экстремистского сообщества и участие в нем“. Мы абсолютно не изменили точку зрения, в нашей позиции ничего не изменилось — Анна вину не признаёт, — заявила юрист.

По словам адвоката, защита активистки будет ходатайствовать о проведении повторной экспертизы в связи с недавним медицинским заключением, полученным Павликовой при выписке из психоневрологического стационара.

В клинике, где до недавнего времени проходила лечение Анна, врачи диагностировали у нее повышенную внушаемость, ведомость, подчинение авторитету лидера, синтетивность, ранимость, инфантильность и незрелость — признаки, свидетельствующие о неспособности Павликовой принимать самостоятельные решения в условиях психоэмоционального давления.

Адвокат посетовала, что результаты последней экспертизы до сих пор не приобщены к уголовному делу, при том что имеющееся в материалах расследования заключение нестационарной экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, свидетельствует об отсутствии у обвиняемой вышеуказанных признаков и расстройств.

Как 17-летняя девочка давала указания вдвое старше ее мужчине, который дважды не дал ей выйти из состава этой организации, навязывая ей при этом нужность, необходимость? — заявила юрист, отметив, что ее подзащитная «в силу возрастных особенностей и психического развития» не могла осознавать серьезности содеянного.

Представитель интересов Павликовой также уточнила, что накануне СК предъявил окончательное обвинение еще одному участнику организации.

Напомним, десять активистов «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года по подозрению в организации экстремистского сообщества. Двое из них до сих пор находятся в СИЗО, остальные восемь — под домашним арестом.

В августе по решению суда Анна Павликова была переведена из следственного изолятора под домашний арест. До этого мать и адвокат обвиняемой неоднократно заявляли об ухудшении состояния ее здоровья, не позволяющем ожидать решения суда в СИЗО.

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