Депутат из Карачаево-Черкесии объявила войну чиновникам

27-летняя депутат города Черкесска Алина Чикатуева заявила о том, что региональные власти пренебрежительно относятся к проблемам многодетных малоимущих семей, чем вызвала гнев главы республики Рашида Темрезова.

«В прошлом году у меня была подопечная — молодая многодетная мать с девятью детьми. Ей всего 26 лет. У нее была тяжелая ситуация, одного ребенка изъяли в 11 месяцев, так как он весил всего 4,5 килограмма, другого, новорожденного, положили в больницу. Она хотела их вернуть, но ей не отдавали. Эта история стала известна телевизионщикам, и нас пригласили на эфир — рассказать, что происходит с многодетными семьями в Карачаево-Черкесии», — рассказала Чикатуева «Московскому комсомольцу».



После жалоб в эфире федерального телеканала у Алины начались серьезные проблемы: Рашид Темрезов потребовал лишить ее депутатских полномочий и подал в суд, причем врио председателя этого суда является его родной брат, Теймураз Темрезов. Кроме того, Чикатуевой стали поступать угрозы и требования больше не общаться с журналистами, а в ее декларации нашли ошибки — не указала несколько банковских счетов.

«Помочь этой матери не удалось, детей ей так и не вернули. Ряд чиновников получили нагоняй — только не за то, что проблемным семьям никто не помогает, а за то, что допустили огласку. А в середине января я совершенно случайно узнаю, что 20‑го у меня суд — Темрезов требует лишить меня мандата», — добавила Алина Чикатуева.



Угрозами и исками депутата остановить не удалось, напротив, Чикатуева объявила черкесским чиновникам настоящую войну. Сперва она заставила администрацию Черкесска оплачивать охрану школ из городского бюджета, как того требует закон, а не из кармана родителей, а затем подняла вопрос о трех новых иномарках, купленных высокими чиновниками городской мэрии на бюджетные деньги.

«Буду требовать, чтобы машины вернули в автосалон, а деньги — в городской бюджет. На детей из неблагополучных семей у нас денег нет, а на люксовые иномарки есть. Это, я считаю, неправильно. Буду бороться», — пообещала Алина Чикатуева.

Напомним, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого подозревают по подозрению в нескольких убийствах.