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Рунет пришел в восторг от перехвата американского F-15 российским Су-27

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В Сети горячо обсуждают запись перехвата российским Су-27 натовского истребителя F-15. Самолеты сблизились после того, как иностранный пилот позволил себе слишком близко подлететь к правительственному лайнеру.

Видеозапись инцидента, который произошел в июне 2017 года, 31 января опубликовал в Твиттере пользователь Ivan O’Gilvi. Российские блогеры от видеоролика пришли в настоящий восторг. «Наш пилот просто умница, красивый маневр!», — восхитились они.

Не обошлось и без шуток. «Какой перехват, просто галантно подлетел познакомиться поближе», — написал пользователь Ильдар Камалов.

Не остался незамеченным инцидент и для западной общественности. О нем написали многие зарубежные издания, в том числе Daily Mail и The Aviationist. «Просто безумие! Застали врасплох!», — написали в Твиттере англоязычные пользователи.

Напомним, на днях российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем самолет-шпион ВВС США P-8A Poseidon. До этого в Минобороны РФ сообщали о перехвате истребителем Су-27 шведского разведывательного самолета-разведчика «Гольфстрим», который приблизился к российской границе с выключенным транспондером.

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