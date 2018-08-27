Грузия отсудила у России 10 млн евро через ЕСПЧ

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязала Россию выплатить группе граждан Грузии 10 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба за депортацию в 2006—2007 годах.

«ЕСПЧ постановил 16 голосами против одного, что Россия обязана выплатить Грузии 10 миллионов евро в связи с моральным ущербом, нанесенным не менее 1,5 тысяч граждан Грузии», — цитирует ТАСС решение суда.



Против проголосовал Судья ЕСПЧ от Российской Федерации Дмитрий Дедов. По его мнению, ЕСПЧ не позволил российским властям самостоятельно, хотя и в сотрудничестве с Грузией, назначать индивидуальные компенсации.

Каждый из участников коллективного иска должен получить по две тысячи евро, поскольку Европейская конвенция по правам человека запрещает коллективную высылку иностранцев. Кроме того, суммы от 10 до 15 тысяч получат те, кто пострадал в результате нарушения своих прав на свободу и личную неприкосновенность, пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Грузия пожаловалась в ЕСПЧ на Россию в связи депортацией из РФ грузинских граждан — незаконных мигрантов и лиц, грубо нарушивших российское миграционное законодательство в 2006—2007 годах.



Решение ЕСПЧ прокомментировали в Минюсте РФ. «Вопрос о механизме реализации постановления будет решаться с учетом необходимости предоставления грузинскими властями гарантий исполнения возложенной на них ЕСПЧ обязанности обеспечить под контролем Комитета министров Совета Европы справедливое распределение денежных средств между индивидуальными заявителями в соответствии с установленным порядком», — заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

Также рушение ЕСПЧ прокомментировали в Госдуме. Члена комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов расценил решение ЕСПЧ как «политизированное и антироссийски направленное». «Участие России в Совете Европы и решения ЕСПЧ могут вообще потерять для нас свою актуальность и юридическую силу, учитывая практику притеснения в правовом поле интересов РФ», — заявил Морозов ФАН.

Напомним, среди других резонансных решений ЕСПЧ, касающихся новейшего этапа истории России — постановление, обязывающее российские власти выплатить долги Советского Союза по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года выпуска.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в юридическом сообществе все чаще звучат сомнения в безоговорочной беспристрастности судей ЕСПЧ, которая должна служить фундаментальной основой авторитета международного суда и доверия к его решениям.