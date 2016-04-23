Автохам из ФСО вызвал семь нарядов полиции из-за проколотого колеса

Дорожный конфликт с участием сотрудника ФСО обернулся уголовным делом против вспыльчивого водителя, которому не удалось беспрепятственно выехать из двора своего дома на Ленинском проспекте.

«34-летняя Дарья с бывшим супругом — 46-летним Романом, за рулем „Рейндж Ровера“ выезжала с территории дома 116 на Ленинском проспекте. Дорогу перегородил другой внедорожник — черный „Инфинити“. Машина припарковалась так, что проехать не было возможности. Сначала Дарья, а потом и Роман попросили водителя сдвинуть „препятствие“, но тот отказался, мотивировав это тем, что вот-вот из дома выйдет босс», — пишет «Московский комсомолец».



По данным издания, за рулем «Инфинити» сидел 38-летний сотрудник ФСО по имени Андрей, а его шеф имеет отношение к охране президента.

Так как перекрывать выезд из двора без спецсигналов не имеют законного права даже сотрудники ФСО, Роман устроил скандал, а затем незаметно для обидчика проткнул ему колесо небольшим ножом. Вскоре появился и сам босс с маленьким ребенком, а проезд был освобожден. Тем не менее, на этом история не закончилась.

Спустя некоторое время сотрудник ФСО заметил повреждение колеса, понял в чем дело, и запросил поддержки. На вызов, если верить МК, съехались «семь нарядов полиции, наряд МЧС, был введен план „Перехват“», а еще «засветились сыщики с Петровки, УВД ЗАО». Романа немедленно задержали, также объяснения взяли с его бывшей супруги.

На мужчину завели уголовное дело по статье о хулиганстве, вдобавок изъяли «Рейндж Ровер» и все записи с камер видеонаблюдения, в поле зрения которых попал конфликт. После того как он в добровольном порядке компенсировал ущерб служебной машине ФСО (20 тысяч рублей), Романа отпустили домой под подписку о невыезде, но расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, до сих пор продолжается судебное разбирательство между ФСО с одной стороны и актером Леонидом Ярмольником. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать с него более 800 тысяч рублей с за ремонт слежебного автомобиля «Мерседес», поврежденного в произошедшем по вине артиста ДТП двухгодичной давности на Кутузовском проспекте. Часть ремонта транспортного средства покрыла страховка, оставшуюся часть суммы федералы пытаются получить с Ярмольника, но тот не желает платить столь крупную сумму.

Ранее СМИ рассказывали о том, как сотрудникам ФСО запретили распространяться о своей службе.