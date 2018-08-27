Художница создала удивительный светящийся макияж

24-летняя норвежская художница Рита Шарма (Rita Synnøve Sharma) — визажист-самоучка, в своём творчестве она объединила свою любовь к искусству и рисованию.

Мой путь к искусству макияжа имел тёмный старт. Я была подростком и боролась с расстройствами пищевого поведения. Чтобы отвлечься от своих проблем, я начала смотреть видео с уроками мейкапа. Я всегда любила рисовать, а макияж — тоже своего рода рисования, где холст — это лицо. Видеоуроки стали для меня безопасным пространством, в котором я могла спрятаться от мира, я смотрела их часами, а потом начала пробовать — рассказала девушка.

Своими успехами девушка начала делиться в Instagram, а когда дошла до определённого уровня мастерства, то приняла участие в конкурсе профессиональных визажистов Nordic Face awards, а в 2018 году стала победительницей в этом состязании.

Я наполовину индеец, наполовину норвежка, кроме того я влюблена в природу и животных, это отражается на моём творчестве. Люблю экспериментировать и вот однажды я использовала ультрафиолетовую краску для создания мейкапа и получила удивительный результат. После недель практики и промахов, я создала макияж, который светится в темноте — объяснила визажист свою идею.

Рита признаётся, что обучение макияжу помогло ей не только справится с психологическими проблемами, но и получить интересную профессию: «Макияж открыл для меня двери в новый удивительный мир!».

Хотели бы сделать себе такой макияж?