10+ комиксов с тонким чёрном юмором о тех, кому редко везёт

Иллюстратор Алвин Хуано (Alvin Juano) уже несколько лет создаёт комиксы под названием The Square Comics, что можно перевести, как «Квадратные комиксы». Героем забавных рисунков становятся квадратные человечки, животные, растения и даже коробки. Для своих персонажей автор пишет саркастичные диалоги с тонким чёрным юмором и чаще всего в его историях кому-то очень не везёт. Своеобразная ирония художника заставляет и улыбнуться, и погрустить.



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