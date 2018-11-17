Восемь человек стали жертвами аномальных морозов в США

Восемь человек за последние несколько дней стали жертвами аномальных морозов, установившихся в американском макрорегионе Средний Запад. Об этом в четверг сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные местных властей.

По последней информации, причиной гибели людей стали связанные с аномальными холодами несчастные случаи и обморожения.

Напомним, нетипичное для этого региона похолодание накрыло значительную часть США еще в середине января, с тех пор в ряде регионов фактическая температура отклонялась от показателя среднегодовой нормы более чем на 25 градусов Цельсия.

Так, самую низкую температуру в четверг, 31 января, зафиксировали в местечке Интернэшнл-Фоллс, штат Миннесота. Там столбик термометра опустился до отметки в минус 42,8 градуса.

Тяжелые погодные условия установились и в более южном Иллинойсе, где в аэропорту крупнейшего города Чикаго из-за аномального снегопада отменены и задержаны сотни рейсов.

В соседнем Мичигане остановлено производство на 13 заводах автомобильного гиганта General Motors, в ряде штатов введены режимы существенной экономии электроэнергии.

20 января по поводу сложившейся на Среднем Западе климатической ситуации остро высказался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В своем Twitter он предупредил население о необходимости соблюдения мер предосторожности, а также не преминул съязвить на тему глобального потепления.

Напомним, что Соединенные Штаты летом 2017 года вышли из Парижского соглашения по климату, посчитав предписанные им обязательства невыгодными для американской экономики. Ключевую роль в принятии такого решение сыграл 45-й президент США.

Позднее свое недовольство этим действием главы Овального кабинета выразили президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно уставу документа, подписанного в 2015 году, 195 стран брали на себя обязательство не допустить повышения средней температуры на Земле к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальной эпохой.