Журналисты обнаружили суперквартиру Миллера площадью 1369 кв. метров

Глава контролируемой государством корпорации «Газпром» Алексей Миллер оказался собственником роскошных пятиэтажных апартаментов на берегу Невы, расположенных на Мытнинской набережной в нескольких минутах ходьбы от Петропавловской крепости, Стрелки Васильевского острова и Дворцовой площади.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, имеющейся в распоряжении издания Baza, совокупная площадь домовладения составляет 1369 квадратных метров, а его кадастровая стоимость оценивается в 284 миллиона рублей.

Если верить документам, право собственности на этот объект Алексей Миллер оформил в 2014 году.

Примечательно, что в этом же доме у топ-менеджера «национального достояния» уже имеются две другие квартиры более скромного метража: 186 и 401 квадратный метр.

Журналисты издания не исключают, что оформленные в качестве отдельных объектов недвижимости апартаменты могут быть соединены между собой, тем самым образуя единую суперквартиру совокупной площадью 1983 квадратных метра.

Такое планировочное решение выглядело бы весьма логичным, учитывая, что все квартиры полностью или частично расположены на одном этаже (шестом, то есть верхнем) и имеют выходы на общую террасу.

Реновация по-петербургски

Несмотря на вполне себе исторический вид, дом, в котором расположены апартаменты главы самой влиятельной российской газовой корпорации, можно назвать таковым с большой натяжкой. Около десяти лет назад «реконструкцией» находившихся на его месте зданий занимался федеральный девелопер «ЛСР».

Для возведения элитной новостройки требовалось расчистить территорию на углу Мытнинской набережной и Зоологического переулка, которую прежде занимали доходные дома Ф. И. Кирикова, построенные в XIX веке. В последние годы в них размещалось общежитие Санкт-Петербургского государственного университета.

Вид на общежитие СПбГУ (справа), находившееся на месте ЖК «Hermitage View House», 2000 год © Владимир Валдин

Работы по «реновации» стартовали в 2007 году. Исторические здания для начала сровняли с землей, а затем отстроили заново, присвоив комплексу название ЖК «Hermitage View House» («Дом с видом на Эрмитаж»).

Строительные работы на месте нынешнего ЖК «Hermitage View House" © wikimapia.org

Полностью работы были завершены в 2012 году — за два года до того, как их результат привлек внимание Алексея Миллера. Согласно документам, все три принадлежащие ему квартиры были приобретены именно в 2014-м.

ЖК «Hermitage View House» после завершения строительных работ © wikimapia.org

Негласный рейтинг

По данным издания, выявленный объект петербургской недвижимости Алексея Миллера возглавил негласный рейтинг самых больших апартаментов, находящихся в собственности руководителей отечественных госкорпораций.

До этого пальма первенства принадлежала топ-менеджеру другого всем известного энергетического гиганта Игорю Сечину. Его владения в одном из ЖК московской «Золотой мили» насчитывают 1229 квадратных метров (на 167 квадратных метров меньше, чем у Миллера).

При этом если допущение о слиянии трех апартаментов Алексея Миллера все-таки верно, превосходство метража его суперквартиры над самым масштабным городским имуществом ближайшего преследователя становится значительно более внушительным.