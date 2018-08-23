Кто и когда заселил Денисову пещеру

Международная группа ученых провела исследование, которое помогло определить время заселения Денисовой пещеры, где жили три вида людей: денисовцы, неандертальцы и люди современного типа.

Специалисты определили возраст отложений и датировали останки людей, найденные в разных частях пещеры.

Напомним, что Денисова пещера находится на юге Алтайского края и известна тем, что здесь жили несколько видов людей. Размеры пещеры внушающие, поэтому ученые разделили ее на три условные части — центральный зал, южная и восточная галереи.

В каждой из частей археологи с 1982 года находят человеческие останки, орудия труда и украшения древних людей. За время раскопок исследователи обнаружили 22 культурных слоя, в которых были найдены неандертальцы и денисовцы, а также останки современных людей.

Авторы нового исследования провели датировку отложений в Денисовой пещере с помощью оптического датирования — метода, позволяющего определить время, когда минерал последний раз находился на свету.

В своей работе специалисты взяли 103 пробы из слоев в центральном зале, восточной и южной галереях. Древнейший из них появился более 300 тысяч лет назад.

Артефакты, сделанные из костей, чей возраст датировали

Анализ показал, что денисовцы прибыли в пещеру первыми, около 287 тысяч лет назад, и периодически появлялись здесь на протяжении 200 тысяч лет. Неандертальцы начали заселять пещеру 193—97 тысяч лет назад.

Авторы исследования также изучили 40 образцов древесного угля и несколько артефактов из кости с помощью радиоуглеродного анализа.

В своей работе мы учитывали и мелкие обломки костей, которые удалось исследовать только с помощью масс-спектрометрии. Оказалось, что три фрагмента костей принадлежали людям, — рассказали авторы исследования.

На основе этих данных специалисты построили модель, описывающую возраст человеческих останков и время заселения Денисовой пещеры.

Расчеты показали, что старейшая денисовская женщина (Denisova 2), чьи останки нашли в одном из нижних стратиграфических слоев пещеры, жила 122,7—194,4 тысячи лет назад. А самая «юная» денисовка — Denisova 3 — 51,6—76,2 тысячи лет назад.

Останки обоих неандертальцев (Denisova 5 и Denisova 15) жили примерно в одно время: 90—130 тысяч лет назад. А древнейшие отложения, в которых нашли митохондриальную ДНК и неандертальцев, и денисовцев, сформировались около 190 тысяч лет назад.

На инфографике ниже можно посмотреть расчеты ученых.

Время заселения Денисовой пещеры неандертальцами и денисовцами

Помимо останков ученым удалось датировать несколько украшений и наконечников, сделанных из кости. Оказалось, что их изготовили в разное время от 32 до 48 тысяч лет назад.