Ученые рассказали о борьбе с вирусом гепатита С
- 31 января 2019, 13:02
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона опубликовала исследование, в котором ученые рассказали новые данные о вирусе гепатита С.
В настоящее время вирусом гепатита C инфицированы около 71 млн человек во всем мире. У 10−20% из них разовьются такие последствия, как цирроз и рак печени, считают исследователи.
Согласно статистике, в 2015 году от вируса гепатита С умерли 475 000 человек, и в последующие годы это число только росло. Два года назад ВОЗ заявил, что гепатит С может стать угрозой общественного здравоохранения, поэтому организация взяла на себя обязательства ликвидировать гепатит С.
По планам ВОЗ, к 2030 году смертность от гепатита должна снизиться на 65%, а число новых случаев инфицирования упадет на 80%.
Авторы нового исследования решили выяснить, насколько верны и реальны прогнозы ВОЗ. Ученые разработали компьютерную модель распространения гепатита C в 190 странах, используя данные о демографии, проценте наркозависимых, исторических тенденциях и текущих программах лечения и профилактики.
Если в последующие годы ничего не изменится, то число людей, зараженных гепатитом С, к 2050 году сократится до 58 млн, однако к концу века может вновь вырасти.
Есть меры, которые помогут почти полностью уничтожить гепатит С, но на это придется потратить десятки миллиардов долларов. Готовы ли к таким затратам ВОЗ, — интересуются авторы работы.
Сейчас самая главная ученых и ВОЗ — это увеличить доступ к противовирусным препаратам прямого действия вместо традиционных методов лечения. Это позволит спасти около 640 000 жизней к 2030 году.
Также придется ужесточить меры инфекционного контроля при переливании крови. Это позволит за 10 лет сократить число новых случаев инфицирования на 58%. Особое внимание будет уделяться работе с наркозависимыми в наркологических центрах и анонимных линиях поддержки.
В общей сложности два этих фактора предотвратят 14,1 млн новых случаев заражения.
За следующие десять лет наша медицина безусловно будет стремительно развиваться, что даст нам новые методы диагностики заболеваний. Это поможет не только во время помощь инфицированным, но и сократить число новых случаев гепатита С на 15,1 млн, а число смертей от цирроза и рака печени — на 1,5 млн, — заключили исследователи.
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