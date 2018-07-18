Ученые рассказали о борьбе с вирусом гепатита С

Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона опубликовала исследование, в котором ученые рассказали новые данные о вирусе гепатита С.

В настоящее время вирусом гепатита C инфицированы около 71 млн человек во всем мире. У 10−20% из них разовьются такие последствия, как цирроз и рак печени, считают исследователи.

Согласно статистике, в 2015 году от вируса гепатита С умерли 475 000 человек, и в последующие годы это число только росло. Два года назад ВОЗ заявил, что гепатит С может стать угрозой общественного здравоохранения, поэтому организация взяла на себя обязательства ликвидировать гепатит С.

По планам ВОЗ, к 2030 году смертность от гепатита должна снизиться на 65%, а число новых случаев инфицирования упадет на 80%.

Авторы нового исследования решили выяснить, насколько верны и реальны прогнозы ВОЗ. Ученые разработали компьютерную модель распространения гепатита C в 190 странах, используя данные о демографии, проценте наркозависимых, исторических тенденциях и текущих программах лечения и профилактики.

Если в последующие годы ничего не изменится, то число людей, зараженных гепатитом С, к 2050 году сократится до 58 млн, однако к концу века может вновь вырасти.

Есть меры, которые помогут почти полностью уничтожить гепатит С, но на это придется потратить десятки миллиардов долларов. Готовы ли к таким затратам ВОЗ, — интересуются авторы работы.

Сейчас самая главная ученых и ВОЗ — это увеличить доступ к противовирусным препаратам прямого действия вместо традиционных методов лечения. Это позволит спасти около 640 000 жизней к 2030 году.

Также придется ужесточить меры инфекционного контроля при переливании крови. Это позволит за 10 лет сократить число новых случаев инфицирования на 58%. Особое внимание будет уделяться работе с наркозависимыми в наркологических центрах и анонимных линиях поддержки.

В общей сложности два этих фактора предотвратят 14,1 млн новых случаев заражения.

