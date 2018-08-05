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СМИ: удовлетворить потребность Европы в газе может только Россия

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

В Европе постоянно растет потребность в газе, пишет влиятельная немецкая газета Die Welt.

В частности, в 2018 году потребность Евросоюза в импортном газе составила 390 миллиардов кубометров. Половина экспорта голубого топлива пришлась на Россию: «Газпром» поставил в Европу 201,7 миллиарда кубометров, что стало рекордом.

Однако при растущем спросе на газ сокращается собственная добыча. Так, с 2014 года снижается добыча на крупнейшем месторождении Гронинген в Нидерландах, где добывают половину голландского газа. А к 2030 году Гронинген планируют закрыть, так как, по данным местных властей, его разработка стала причиной частых землетрясений.

Издание отмечает, что потеря десятого по величине газового месторождения в мире затронет всю Европу, ведь на Гронинген приходилась шестая часть объема добычи газа в ЕС.

Также ограничены возможности второго по величине поставщика газа в Европе — Норвегии, пишет газета.

В связи с этим Европа наращивает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США и других стран.

При этом издание отмечает, что СПГ не может стать альтернативой российскому газу.

Соответственно, удовлетворить потребности Европы в голубом топливе может только Россия, но платой за это станет еще большая зависимость Евросоюза от российского газа, отмечает газета.

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