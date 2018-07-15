В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 40 рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада задержаны и отменены более 40 рейсов, об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

В частности, в аэропорту «Внуково» задержано два и отменно пять рейсов, в том числе в Киров, Саратов и Элисту.

В Аэропорту «Домодедово» задержан один рейс и отменено 14, а в «Шереметьево» отмен нет, но задержаны сразу 24 рейса.

Снегопад продолжается с вечера среды, 30 января, и по прогнозам синоптиков продлится до утра четверга, увеличив высоту снежного покрова до 5 сантиметров, передает РИА Новости.



Как сообщал «Ридус», весь январь в столичном регионе идут такие снегопады, которых не бывало уже много лет. А снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, оказался самым сильным за почти 70-летнюю историю наблюдений московских метеорологов.

Последний раз из-за снежных заносов в Москве массово задерживали и отменяли рейсы самолетов в конце декабря.