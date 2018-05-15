«Госуслуги» упростили доступ к кредитной истории

В России с 31 января 2019 года вступили в силу поправки в закон «О кредитных историях». Благодаря ему россияне смогут при получении кредитной истории узнать свой персональный кредитный рейтинг, а сам запрос на ознакомление с кредитной историей стал доступен на портале «Госуслуги».

«Часто кредитная история, особенно если она обширная, кажется людям очень запутанной, сложной и непонятной. С 31 января 2019 года россияне вместе с кредитной историей будут получать балл, который позволит увидеть себя глазами кредитора и оценить шансы на получение кредита. Однако заемщикам нужно помнить, что даже очень высокий индивидуальный кредитный рейтинг не является гарантией одобрения кредита», — прокомментировал ТАСС и. о. генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.



Напомним, в кредитной истории гражданина содержится информация о кредитах: какие банки выдали, был ли кредит погашен, и сколько было просрочек по платежам. История помогает банкам оценить потенциального клиента и принять решение о выдаче кредита. Если человек никогда не брал кредит, история все равно есть, но «нулевая».

Кредитная история хранится в специальных организациях — бюро кредитных историй. На сайте Центробанка есть государственный реестр бюро кредитных историй, в котором на сегодняшний день значится тринадцать организаций. Чтобы не обзванивать их все, нужно выяснить, где именно хранятся данные конкретного человека.

Ранее запрос на предоставление сведений о бюро кредитных историй представлял из себя мудреную процедуру, для выполнения которой приходилось потратить немало сил на изучение не самого дружественного для пользователей сайта Центробанка и получить «коды субъекта кредитной истории». Теперь этот шаг можно пропустить благодаря «Госуслугам».

После подачи заявления в электронном виде через «Госулуги», Центробанк сам пришлет в личный кабинет информацию по организациям, в которых хранится кредитная история гражданина. Там будет их название, адрес и телефон. Получить кредитную историю можно будет по паспорту в офисах бюро кредитных историй или онлайн через сайты банков или организаций. Один раз в год это можно сделать бесплатно, а за повторный запрос придется заплатить.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему все больше людей переходят на жизнь в кредит, как россияне оказались «в плену» у собственных кредитных карточек, и сколько любителей жить взаймы уже не способны вырваться из долговой петли.