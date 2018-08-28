Можно ли поставить диагноз по фото

Можно ли поставить диагноз по фотографии или проконсультироваться с врачом онлайн, имея лишь камеру на своем гаджете? Еще 5−7 лет назад это было нереально, но сейчас технологии и медицина активно работают в этом направлении.

«Ридус» сделал подборку самых современных способов диагностики здоровья, которые не займут у вас много времени.

Диагностика по фотографии

Да-да, есть и такое. Недавно разработчики компании Apple создали медицинское приложение VisualDx для смартфона, которое может определить заболевание по фотографии. Пока что приложение доступно лишь ограниченному числу людей, но в скором времени, как заявляют в компании, оно будет в открытом доступе.

Пользоваться приложением очень легко: загружаете фотографию и приложение ее сканирует. Программа анализирует изображение и выдает список возможных диагнозов.

Сегодня это методика применяется только для определения патологий кожи, но у нее большие перспективы, уверены в Apple. Главный недостаток диагностики по фото — программа не ставит окончательного диагноза и не предлагает лечения.

К сожалению, не все кожные заболевания можно диагностировать по фото — для многих нужны дополнительные анализы, поэтому приложение VisualDx еще нуждается в серьезной доработке.

Есть ли у таких приложений будущее — возможно, но вряд ли они будут пользоваться огромным спросом, так как диагноз по фотографии поставить непросто.

Компьютерное сканирование всего организма

Чаще всего такой метод диагностики практикуют частные клиники, которые предлагают своим пациентам всего за несколько минут узнать все об их здоровье.

Сканирование проводится с помощью компьютерных приборов для биорезонансной диагностики. Аппарат улавливает электромагнитные колебания клеток и регистрирует отклонения, которые возникают при болезнях.

Само обследование длится не больше 30 минут, во время которого датчики, расставленные по всему организму, сканируют человека.

Результаты сканирования выводятся на экран в виде графических символов разного цвета и форм, которые говорят о нарушениях в организме.

Главные достоинства компьютерного сканирования — невысокая цена (от 1000 рублей) и безопасность для пациента. Но у биорезонансной диагностики есть существенный недостаток, который перекрывает все достоинства, а именно — низкая достоверность.

Нет научных доказательств, которые могли бы подтвердить действенность метода. Все исследования аппарата показывали, что яркие картинки больных органов он не создает сам, а просто «выбирает» из перечня имеющихся в памяти.

Картинка подбирается по информации, которую специалист получил от пациента и загрузил в программу. Излюбленные диагнозы, которые ставит аппарат, довольно размыты — чаще всего это общая «зашлакованность» организма и поражение организма паразитами.

Чек-ап: проверь свой организм полностью

Недавно в российских клиниках появилась технология базового обследования по программе «чек-ап», что означает проверка. Эта технология пришла к нам из Европы несколько лет назад и за это время стала очень популярна.

Услугу предлагают практически все крупные клиники и медицинские центры, и хотя анализ не проходит за 5 минут, диагностика не займет много времени, уверяют специалисты.

Общий чек-ап проходит в 2 этапа. Сначала пациент сдает стандартный набор лабораторных анализов, проходит аппаратную диагностику (ЭКГ, рентген, УЗИ и др.) и посещает узких специалистов, а уже потом на основании полученных данных врач делает общее заключение о вашем здоровье и дает свои рекомендации.

На сегодня общий чек-ап считается одним из самых достоверных методов комплексного обследования организма. Он позволяет выявить факторы риска серьезных заболеваний и сами болезни на ранней стадии.

Увы, минус есть и у этого метода — программы общего чек-апа не достаточно для диагностики всех скрытых заболеваний. Дело в том, что базовый чек-ап включает только стандартные лабораторные анализы, а во многих случаях требуются более глубокие исследования.



Стоит базовое обследование в среднем 15−20 тысяч рублей. За эту стоимость вам гарантируют быстро собрать все данные о вашем здоровье, без явок, регистратур и очередей.



Полный чек-ап

Расширенный чек-ап на скрытые болезни проводится в крупных клиниках с собственной диагностической базой. Возможности этого обследования впечатляют, так как анализ позволяет определить причины выпадения волос, проблем с кожей, хронической усталости, нарушений половой сферы.

Обследование выявляет болезни щитовидной железы, сахарный диабет, угасание функции яичников, болезни печени, риски сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.

Помимо стандартных анализов, полный чек-ап включает в себя и определение специфических показателей крови:

Липидный профиль — позволяет вовремя диагностировать атеросклероз: выявляет отклонения в жировом обмене организма.

Половые гормоны — избыток одних и недостаток других половых гормонов может привести к развитию угревой болезни, ожирению, бесплодию и другим заболеваниям.

Анализ на гормоны щитовидной железы — позволяет определить

нарушения в работе органа — гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит. 4 Гликированный гемоглобин — применяется для определения сахарного диабета.

нарушения в работе органа — гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит. 4 Гликированный гемоглобин — применяется для определения сахарного диабета. С-реактивный белок — скачок этого показателя указывает на воспалительный процесс в организме. 6 Ферритин — показатель метаболизма железа, по его уровню можно определить характер анемии, некоторые раковые заболевания, болезни печени и почек.

Витамин D — недостаток витамина приводит к развитию остеопороза, а еще дефицит этого вещества наблюдается при гипертонии, сахарном диабете 1 типа, аутоиммунных и раковых заболеваниях.

Подобные чек-апы создаются исключительно на основе проверенных данных крупных научных исследований. По результатам чек-апа пациент получает рекомендации по предотвращению тех серьёзных заболеваний, клиническая картина которых пока ещё не развернулась в полной мере, а имеются лишь предпосылки, позволяющие говорить об их манифестации в ближайшем будущем. Человек может испытывать лишь какие-то общие симптомы, не относящиеся к клиническим критериям заболевания как такового. Уже на этом этапе нам известны эффективные инструменты для профилактики многих болезней и повышения качества жизни, — пояснил «Ридусу» К. К. Антонов, врач уролог-андролог, к. м.н., главный врач сети медицинских клиник «Медквадрат».

Медики советуют делают диагностику своего здоровья не реже 1 раза в 2−3 года, чтобы вовремя найти скрытые заболевания и предотвратить их развитие.