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Засуху и ее последствия смогут прогнозировать из космоса

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  • 30 января 2019, 16:01
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Европейское космическое агентство опубликовало исследование, в котором ученые рассказали, что с помощью космических спутников можно прогнозировать засуху и риски, которые она может принести.

Теперь, чтобы узнать количество подземных вод, не нужно рыть ямы — достаточно посмотреть на нужный участок с помощью спутниковых инструментов.

На сегодняшний день многие спутники не могут проанализировать влажность почвы и соленость океанов — у них просто нет таких инструментов. Спутник SMOS, которым пользуется наше агентство, имеет современное оборудование, которое поможет климатологам, — пояснили в ESA.

Используя данные двух проектов и оценивая состояние растений, спутник может выявить засухи и лесные пожары за пять месяцев до их возникновения.

Большую роль в системе прогнозирования играет компьютерное моделирование, которое изображает циклы роста растений и распределение воды.

Наши предки смотрели в небо, чтобы прогнозировать погоду, мы — будем смотреть под землю, чтобы подготовиться к засухе и другим катаклизмам, — рассказали авторы исследования.
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