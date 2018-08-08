Засуху и ее последствия смогут прогнозировать из космоса

Европейское космическое агентство опубликовало исследование, в котором ученые рассказали, что с помощью космических спутников можно прогнозировать засуху и риски, которые она может принести.

Теперь, чтобы узнать количество подземных вод, не нужно рыть ямы — достаточно посмотреть на нужный участок с помощью спутниковых инструментов.

На сегодняшний день многие спутники не могут проанализировать влажность почвы и соленость океанов — у них просто нет таких инструментов. Спутник SMOS, которым пользуется наше агентство, имеет современное оборудование, которое поможет климатологам, — пояснили в ESA.

Используя данные двух проектов и оценивая состояние растений, спутник может выявить засухи и лесные пожары за пять месяцев до их возникновения.

Большую роль в системе прогнозирования играет компьютерное моделирование, которое изображает циклы роста растений и распределение воды.