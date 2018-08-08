Засуху и ее последствия смогут прогнозировать из космоса
- 30 января 2019, 16:01
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Европейское космическое агентство опубликовало исследование, в котором ученые рассказали, что с помощью космических спутников можно прогнозировать засуху и риски, которые она может принести.
Теперь, чтобы узнать количество подземных вод, не нужно рыть ямы — достаточно посмотреть на нужный участок с помощью спутниковых инструментов.
На сегодняшний день многие спутники не могут проанализировать влажность почвы и соленость океанов — у них просто нет таких инструментов. Спутник SMOS, которым пользуется наше агентство, имеет современное оборудование, которое поможет климатологам, — пояснили в ESA.
Используя данные двух проектов и оценивая состояние растений, спутник может выявить засухи и лесные пожары за пять месяцев до их возникновения.
Большую роль в системе прогнозирования играет компьютерное моделирование, которое изображает циклы роста растений и распределение воды.
Наши предки смотрели в небо, чтобы прогнозировать погоду, мы — будем смотреть под землю, чтобы подготовиться к засухе и другим катаклизмам, — рассказали авторы исследования.
Войти через социальные сети: