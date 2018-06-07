Альпака считаются двоюродными братьями верблюдов. Около 6000 лет назад их одомашнили индейцы Перу и стали разводить. На сегодняшний день там обитает примерно три миллиона альпака. Местные жители называют их даром матери-земли, из шерсти животных делают тёплые одеяла, а из меха — предметы обихода.

А ещё альпака — одни из самых фотогеничных, милых и забавных зверей. Собрали для вас уморительные фотографии альпака, которые любой день сделают лучше.

Ранее «Ридус» рассказывал, как одна креативная организация запустила необычную услугу для молодожёнов, благодаря которой гостями на свадьбе могут стать лама и альпака в нарядных костюмах, шляпах и бабочках.