Россию предупредили о поражении в случае войны с Японией

Доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев опубликовал в издании «Военно-промышленный курьер» статью, в которой предупредил о высоком риске поражения России в войне с Японией в случае полномасштабного военного конфликта.

«Проведя сравнение сил и средств на Дальнем Востоке, мы видим явное превосходство Японии», — пишет генерал. Особенно велико превосходство Японии на дальневосточном театре военных действий по части военной техники, включая флот и авиацию, как собственного производства, так и импортируемую из США.

«Эта страна видит себя державой XXI века. Японских детей учат не историческим фактам, а мифам. Острова — священная земля. Во Второй мировой или Великой восточноазиатской войне Япония не проиграла, а по воле императора прекратила ее и осталась непобежденной. И план „Великая Япония до Урала“ не отменялся», — отмечает Анатолий Зайцев.

Хотя у России есть ядерное оружие, под давлением международного сообщества во главе с США Москве, вероятно, придется воздержаться от его применения и использовать обычное вооружение. Китай в такой ситуации, скорее всего, займет нейтральную позицию. И при таком сценарии у японцев есть отличные шансы на победу.

Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва считает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

В последний год власти Японии с утроенной силой добиваются от России передачи южных островов Курильской гряды. При этом переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным 22 января 2019 окончились безрезультатно. Ранее Путин предлагал Абэ до конца 2018 года подписать мирный договор «без всяких предварительных условий», а уже затем «как друзья» решить вопрос о Курилах, однако в Токио отвергли это предложение.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (77%) высказались против передачи Японии Южных Курил. В то же время в Японии растет число граждан, считающих, что мирный договор с Россией необходимо заключить без передачи Южных Курил.