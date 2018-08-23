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Журналисты узнали о тайном плане России построить АЭС в Северной Корее

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Американская газета The Washington Post опубликовала статью о том, что Москва предлагала Пхеньяну вариант «ядерной сделки», при котором Северная Корея могла отказаться от ядерной и ракетной программ в обмен на строительство Россией атомной электростанции.

«Источники издания утверждают, что российские специалисты якобы должны были обслуживать АЭС и вывозить ядерные отходы из Северной Кореи, чтобы они не использовались для создания ядерного оружия. Журналисты сообщают, что переговоры между странами якобы прошли осенью 2018 года, однако США и Китай не одобрили такое соглашение», — передает ФАН содержание публикации WP.

Официальных комментариев от представителей Белого дома журналистам получить не удалось, однако и без них ясно, что окружение президента Дональда Трампа было настроено категорически против любых сделок с Москвой.

Напомним, в настоящее время продолжается период «разрядки» между Северной Кореей и США с союзниками, последовавший за периодом самых резких взаимных обвинений и угроз применения военной силы. Кризис был вызван в том числе испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-15» в ноябре 2017 года. По оценкам экспертов, она имеет дальность полета около 13 тысяч километров и способна доставить ядерную боеголовку в любую точку США.

В июне 2018 года состоялась историческая встреча Ким Чен Ына с президентом Дональдом Трампом в Сингапуре, во время которой лидеры двух стран пожали друг другу руки и договорились, что Пхеньян откажется от развития своей ядерной программы в ответ на отказ Вашингтона от планов уничтожения КНДР и снятие санкций. Всего за несколько месяцев до этого Трамп в Twitter называл Кима «больным щенком» и «маленьким человеком-ракетой», а тот обзывал президента США «безумным маразматиком».

Как сообщал «Ридус», в конце сентября Пхеньян пригрозил США выходом из ядерной сделки в случае нежелания Вашингтона идти на уступки. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время выступления перед 73-й сессией Генеральной ассамблеи ООН заявил, что у его страны есть много поводов не доверять США, поскольку Пхеньян приостановил ядерные испытания, а также тестовые запуски ракет-носителей, но не получил от американцев взамен ничего, кроме обещаний.

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