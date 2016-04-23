Патрулированием Арктики займутся российские скоростные истребители

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ начнут патрулировать арктический регион в 2019 году, сообщили газете «Известия» в Минобороны РФ.

Эти российские скоростные самолеты способны долго находиться в воздухе без дозаправки и могут догонять любые цели.

Отмечается, что подобное патрулирование не велось в регионе со времен СССР. Теперь же прикрывать Арктику с востока и запада будут две эскадрильи.

Предполагается, что истребители будут патрулировать воздушное пространство над регионом в случае поступления сигнала о возможном нарушении границ, а также для прикрытия кораблей Северного флота и сопровождения бомбардировщиков.

Таким образом, МиГ-31БМ, созданные специально для охраны и обороны государственных границ и северных территорий, смогут прикрыть уязвимое сейчас арктическое направление, приводит издание слова заслуженного военного летчика генерал-майора Владимира Попова.