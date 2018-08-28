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СМИ сообщили об инциденте с участием звезды сериала «Кухня» в Москве

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© кадр из видео

В Камергерском переулке у стен МХТ имени Чехова произошел инцидент с участием популярного актера театра и кино Дмитрия Назарова.

По свидетельству очевидцев, звезде сериала «Кухня» не понравилось, что его снимают на камеру, сообщает РЕН ТВ.

Народный артист России принял своих поклонников за журналистов и потребовал немедленно прекратить съемку. Он был настолько возмущен этим обстоятельством, что даже позвонил в полицию.

В беседе с телеканалом Назаров опроверг свое участие в каких-либо драках и потасовках. По его словам, он просто был недоволен тем, что неизвестные проводили съемку без его ведома, и поэтому попросил их стереть видеозаписи.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего конфликта разбираются сотрудники полиции.

В октябре 2018 года появилась информация о ДТП с участием Назарова. СМИ сообщили о том, что находившийся за рулем актер якобы сбил в Москве перебегавшего через проезжую часть пешехода. На вопрос журналистов Назаров ответил, что не имеет никакого понятия, о чем идет речь.

Известный также как преданный болельщик «Спартака» артист, предположительно, мог стать косвенной причиной отстранения от тренировок футболистов московского «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова. Спортсмены якобы поставили лайки под видеозаписью актера в Instagram, где он в стихах раскритиковал главного тренера клуба Массимо Карреру.

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