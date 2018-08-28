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Марсоход Curiosity переехал на новое место

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  • 29 января 2019, 18:43
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Специалисты NASA сообщили, что марсоход Curiosity переехал на другую часть горы Эолида и начал исследование глинистых отложений.

Напомним, что Curiosity прибыл на Марс в 2012 году, и за это время добыл много информации для ученых. Недавно ему починили бур, сломанный в 2016 году, и марсоход смог пробурить камни на хребте Веры Рубин.

Летом 2018 года на Красной планете разыгралась пылевая буря, из-за чего работа марсохода приостановилась. Второй марсоход Opportunity и вовсе потерял связь с Землей.

Когда буря стихала Curiosity успевал делать снимки поверхности, но в целом работа не продолжалась в полную меру.

Недавно в агентстве рассказали, что ровер Curiosity покинул хребет Веры Рубин и отправился исследовать другую часть кратера Гейла. Марсоход уже пробурил первые углубления и сделал несколько фотографий, из которых ученые собрали «селфи» ровера.

По мнению ученых, в новом месте ровер сможет найти много данных о древних озерах Марса.

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