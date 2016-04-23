Мужчина трижды выиграл в лотерею благодаря суевериям

Американец из города Мэриленда рассказал, что суеверность помогла ему сорвать три джекпота в одном розыгрыше. Мужчина решил сыграть в лотерею, поставив на числа, которые представляют дни рождения важных для него людей: 2−10−11−25−31. Он пояснил, что составил из этих чисел три комбинации, а суеверия заставили его использовать каждую из них, поэтому он купил сразу несколько билетов.

Благодаря этой мудрёной технике американец сорвал сразу три джекпота по 50 тысяч долларов в одном розыгрыше.

«Хорошие вещи случаются с хорошими людьми», — заявил счастливчик изданию UPI после того, как узнал о своей победе. Также он отметил, что планирует поделиться выигрышем с членами семьи, а оставшиеся деньги положить на сберегательные счета.

Недавно «Ридус» рассказывал, как буддист выиграл в покер 670 тысяч долларов и пообещал отдать их на благотворительность.

Также мы писали, как отец обеспечил дочь на всю жизнь, в шутку подарив ей лотерейный билет.

Ещё мы публиковали историю о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов.

А одна послушная девушка доверилась предчувствию матери и купила лотерейный билет с выигрышем в 4 миллиона долларов.