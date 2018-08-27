Видео: футбольный тренер нокаутировал коллегу ударом головой

После окончания матча главный тренер итальянского футбольного клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин ударил головой в лицо представителя команды-соперника.

Видео инцидента опубликовал в Twitter один из журналистов.

На кадрах видно, что после неожиданного удара головой помощник главного тренера «Алессандрии» Гаэтано Манчино упал на газон.

По свидетельству очевидцев, он долго не мог прийти в себя.

Фаварин в результате был дисквалифицирован на пять месяцев. Свой поступок он объяснил тем, что со скамейки «Алессандрии» в него плевались и оскорбляли, сообщает La Nazione.

Футболисты «Луккезе», сумели отыграть в концовке встречи два мяча и свести матч к ничейному результату — 2:2. Клуб, которым руководит Фаварин, занимает 16-е место в Серии С.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста Игоря Рабинера в студии телеканала «Матч ТВ» и ударил его по лицу.