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Видео: футбольный тренер нокаутировал коллегу ударом головой

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© twitter.com

После окончания матча главный тренер итальянского футбольного клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин ударил головой в лицо представителя команды-соперника.

Видео инцидента опубликовал в Twitter один из журналистов.

На кадрах видно, что после неожиданного удара головой помощник главного тренера «Алессандрии» Гаэтано Манчино упал на газон.

По свидетельству очевидцев, он долго не мог прийти в себя.

Фаварин в результате был дисквалифицирован на пять месяцев. Свой поступок он объяснил тем, что со скамейки «Алессандрии» в него плевались и оскорбляли, сообщает La Nazione.

Футболисты «Луккезе», сумели отыграть в концовке встречи два мяча и свести матч к ничейному результату — 2:2. Клуб, которым руководит Фаварин, занимает 16-е место в Серии С.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков напал на журналиста Игоря Рабинера в студии телеканала «Матч ТВ» и ударил его по лицу.

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Анонимный русский художник уже более 10 лет рисует саркастичные комиксы

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  • 29 января 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Анонимного иллюстратора с ником Duran считают легендой российского интернет-сообщества. Художник уже больше 10 лет рисует саркастичные комиксы и публикует их в своей группе Вконтакте, при этом не раскрывая своего настоящего имени. За его творчеством следит почти 800 тысяч человек, а ироничные работы набирают множество лайков. Собрали для вас самые весёлые и интересные комиксы от Duran.

Как вам нравится такое творчество?

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