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До птиц на Земле летали пернатые рептилии

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  • 29 января 2019, 17:15
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Группа американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, когда пернатые динозавры научились летать.

В своей работе специалисты проанализировали перья Anchiornis huxley, чтобы узнать, отличаются ли они по своему составу от птичьих. Археорнис — маленький пернатый ящер, живший на территории современного Китая примерно 160 миллионов лет назад — за 10 миллионов лет до появления первых птиц.

Палеонтологи предполагают, что археорнис может быть предком птиц или их близким родственником. Anchiornis huxley — это небольшая рептилия размером с ворону. Ее конечности были покрыты крупными перьями, но археорнис не мог летать на большие расстояния.

Авторы работы пояснили, что перо современных птиц состоит в основном из бета-кератина, белка, также содержащегося в коже, когтях и клювах рептилий и птиц. Перья отличаются от других тканей, содержащих бета-кератин, потому что белок пера более гибкий.

Предыдущие исследования показывают, что в ходе эволюции в одном из генов бета-кератина длина молекул уменьшилась, что сделало перо более гибким и подходящим для полета. Авторы новой работы решили проследить, когда и в каких организмах произошло это изменение.

В ходе исследования специалисты изучили окаменелые останки археорниса, а также перья мезозойской и кайнозойской эр. Оказалось, что перья Anchiornis состоят как из бета-кератинов, так и из альфа-кератинов, белка, который есть у всех наземных позвоночных, включая млекопитающих.

Это говорит о том, что у рептилий перья были гибче, чем это нужно нелетающему животному. Вполне вероятно, что археорнис умел летать на небольшие расстояния, и было это за 10 миллионов лет до появления первых птиц.

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Анонимный русский художник уже более 10 лет рисует саркастичные комиксы

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  • 29 января 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Анонимного иллюстратора с ником Duran считают легендой российского интернет-сообщества. Художник уже больше 10 лет рисует саркастичные комиксы и публикует их в своей группе Вконтакте, при этом не раскрывая своего настоящего имени. За его творчеством следит почти 800 тысяч человек, а ироничные работы набирают множество лайков. Собрали для вас самые весёлые и интересные комиксы от Duran.

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