В поликлинике Саратова женщина умерла после укола

Пациентка саратовской поликлиники скончалась после инъекции лекарства в процедурном кабинете, сообщает saratov.aif.ru.

После укола женщине стало плохо, а проведенные реанимационные мероприятия не принесли необходимого эффекта.

Причиной смерти мог стать анафилактический шок, пишет издание.

Минздрав Саратовской области собирается провести проверку в связи с гибелью женщины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ирина Шварцкопф.

По ее словам, точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинского исследования.

Ранее сообщалось, что на Сахалине после медицинской процедуры умер младенец.