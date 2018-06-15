В поликлинике Саратова женщина умерла после укола
- 29 января 2019, 15:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пациентка саратовской поликлиники скончалась после инъекции лекарства в процедурном кабинете, сообщает saratov.aif.ru.
После укола женщине стало плохо, а проведенные реанимационные мероприятия не принесли необходимого эффекта.
Причиной смерти мог стать анафилактический шок, пишет издание.
Минздрав Саратовской области собирается провести проверку в связи с гибелью женщины, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Ирина Шварцкопф.
По ее словам, точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинского исследования.
Ранее сообщалось, что на Сахалине после медицинской процедуры умер младенец.
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