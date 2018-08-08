Эксперт раскрыл содержание поправок к закону о коррупции

На минувшей неделе Министерство юстиции РФ разместило на портале нормативно-правовых документов весьма неоднозначный проект поправок к антикоррупционному законодательству.

В анонсированном документе речь, судя по имеющимся данным, пойдет об упразднении ответственности за «несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы».

При этом сколь-либо внятные уточнения по поводу содержания будущего проекта до сих пор представлены не были.

Прояснить суть предполагаемых нововведений «Ридус» попросил эксперта Национального антикоррупционного комитета Виктора Цымбала.

Ссылаясь на комментарии сотрудников Минюста, принимающих непосредственное участие в разработке этих поправок, собеседник издания заверил, что пока речь идет исключительно о предоставлении юридической возможности занятия государственных должностей гражданам РФ, попавшим под зарубежные санкции.

Данные поправки касаются исключительно лиц, попавших под санкции и не имеющих возможность в соответствии с указом президента о правилах занятия государственных должностей выполнить требования по закрытию зарубежных счетов, — пояснил Виктор Цымбал.

По словам эксперта, под непреодолимыми обстоятельствами, скорее всего, будут пониматься два главных ограничительных условия, налагаемых властями иностранных государств. Первое из них — невозможность въезда на территорию определенных стран, второе — утрата контроля над размещенными там финансовыми активами, например в случае ареста таковых.

По разным санкционным спискам проходит не одна сотня российских чиновников, коммерсантов и даже некоторых деятелей культуры. Эти списки есть, многие из них постоянно расширяются, и я не исключаю, что правовая ситуация может возникнуть, — считает собеседник издания.

В случае наступления подобной оказии решение о предоставлении доступа к занятию определенной должности лицом, оказавшимся под прессом тех самых «непреодолимых обстоятельств», будет принимать специальная комиссия, продолжил Виктор Цымбал.

Ею будет решаться вопрос о том, попадает ли каждый отдельный случай под предлагаемые поправками исключения, или же соискатель имел все возможности для приведения своих финансовых дел в соответствие с требованиями действующего законодательства, — уточнил эксперт.

При этом собеседник издания обратил внимание на то, что разработчики поправок должны обеспечить непроницаемость «законодательного сита», которая позволит не допустить проникновение на государственные должности претендентов, чьи зарубежные активы арестованы на действительно законных основаниях.

Важная роль в этом будет отведена комиссиям, которым предстоит рассматривать отдельные случаи в соответствии с будущими изменениями, резюмировал Виктор Цымбал.