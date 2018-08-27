Воссоздано искалеченное лицо французского солдата, воевавшего в 1812 году

Российские ученые провели реконструкцию внешности французского солдата, погибшего в России в 1812 году. Во время Отечественной войны он получил сильный удар саблей при отступлении из Москвы.

Недавно археологи обнаружили его захоронение и благодаря хорошей сохранности черепа смогли провести реконструкцию лица мужчины.

Несмотря на рану, солдат был жив еще какое-то время. В итоге солдат умер от тифа или лихорадки в госпитале Кенигсберга, что свидетельствует о заботе о получивших ранения солдатах в те времена, — рассказали авторы работы.

Во время археологических раскопок в Калининграде ученые обнаружили 12 братских могил и около 600 погибших солдатов. В одной из могил археологи и нашли скелет с условным номером С2, чье лицо было восстановлено с помощью современных технологий.

Анализ показал, что скелет принадлежал мужчине от 24 до 27 лет, который родился между 1785 и 1788 годами, до начала Французской революции.

Травмы черепа указали на то, что солдата ранили большой кавалерийской саблей, из-за чего мужчина потерял много крови, но не умер. На восстановление ушло до шести месяцев, которые он провел в госпитале.

Именно серьезная травма черепа и привлекла ученых, поэтому в исследовании специалисты использовали два современных метода реконструкции неполного скелета. Один из них — метод зеркального отображения, с помощью которого симметрично восстанавливают недостающую часть черепа по сохранившимся частям.

Также ученые основывались на черепах других солдат, похороненных вместе с мужчиной С2.

Специалисты провели компьютерную томографию, которая помогла заполнить недостающие части черепа. Провести генетический анализ останков не удалось, поэтому цвет глаз и волос мужчины был выбран случайно.