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Воссоздано искалеченное лицо французского солдата, воевавшего в 1812 году

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  • 29 января 2019, 11:46
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Российские ученые провели реконструкцию внешности французского солдата, погибшего в России в 1812 году. Во время Отечественной войны он получил сильный удар саблей при отступлении из Москвы.

Недавно археологи обнаружили его захоронение и благодаря хорошей сохранности черепа смогли провести реконструкцию лица мужчины.

Несмотря на рану, солдат был жив еще какое-то время. В итоге солдат умер от тифа или лихорадки в госпитале Кенигсберга, что свидетельствует о заботе о получивших ранения солдатах в те времена, — рассказали авторы работы.

Во время археологических раскопок в Калининграде ученые обнаружили 12 братских могил и около 600 погибших солдатов. В одной из могил археологи и нашли скелет с условным номером С2, чье лицо было восстановлено с помощью современных технологий.

Анализ показал, что скелет принадлежал мужчине от 24 до 27 лет, который родился между 1785 и 1788 годами, до начала Французской революции.

Травмы черепа указали на то, что солдата ранили большой кавалерийской саблей, из-за чего мужчина потерял много крови, но не умер. На восстановление ушло до шести месяцев, которые он провел в госпитале.

Именно серьезная травма черепа и привлекла ученых, поэтому в исследовании специалисты использовали два современных метода реконструкции неполного скелета. Один из них — метод зеркального отображения, с помощью которого симметрично восстанавливают недостающую часть черепа по сохранившимся частям.

Также ученые основывались на черепах других солдат, похороненных вместе с мужчиной С2.

Специалисты провели компьютерную томографию, которая помогла заполнить недостающие части черепа. Провести генетический анализ останков не удалось, поэтому цвет глаз и волос мужчины был выбран случайно.

Чаще всего у французов в начале XIX века были темные волосы и карие глаза, поэтому мы решили выбрать именно эту внешность. Но, возможно, этот солдат был блондином с голубыми глазами. Все может быть, — пояснили ученые.
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