Кличко госпитализировали после форума в Давосе

Мэра Киева Виталия Кличко госпитализировали в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль (федеральная земля Тироль).

Состояние бывшего профессионального боксера ухудшилось в субботу, 26 января, на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

По ее словам, у Кличко обострилась старая травма спины, которую он получил еще в 2007 году, когда готовился к матчу с американским боксером Джамилом Макклайном в Мюнхене.

В настоящее время киевский градоначальник проходит обследование и реабилитацию, «хирургического вмешательства не было».

Других подробностей пресс-секретарь Кличко не назвала, отмечает газета «Известия».

В пятницу, 25 января, Виталий Кличко поразил своим «британским» произношением гостей и участников форума. Рассказывая о перспективах цифровизации столицы Украины, экс-спортсмен столкнулся с непреодолимым препятствием в виде произнесения самого слова «digitalization».

Виталий Кличко трижды становился чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Он завершил карьеру в 2012 году.