В Крыму потребовали от Киева сообщить о местонахождении капитана «Норда»

Предоставить информацию о состоянии и местонахождении капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко потребовал от украинских властей первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

Сейчас, по словам крымского депутата, этот вопрос также выясняет российский МИД.

«Если с ним все нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно предпринять все необходимые меры», — приводит агентство слова Фикса.

Накануне адвокат Максим Могильницкий сообщил, что удерживаемый на территории Украины под подпиской о невыезде Владимир Горбенко пропал без вести.

Могильницкий сослался на родственников моряка, которые рассказали, что в минувшую субботу около полудня Владимир вышел из дома и никто его с тех пор не видел. Уже двое суток он не выходит на связь с родными и адвокатами.

Адвокат напомнил, что в апреле прошлого года сотрудники СБУ похитили Горбенко прямо с корабля «Норд», задержанного в порту Мариуполя.

25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море российский сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Капитана судна обвинили в нарушении правил выезда и въезда на оккупированную территорию. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

30 октября семерых членов экипажа «Норд» обменяли на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками РФ в мае 2018 года у берегов Крыма.

Горбенко остался на Украине. В ожидании суда он проживал у родственников в Мелитополе.