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В Москве арестован подозреваемый в поджоге 15-летнего школьника

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© pixabay.com

Суд вынес постановление об аресте 16-летнего подростка, который подозревается в поджоге сверстника в подъезде дома в Москве.

«В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее агентство получило от правоохранительных органов информацию о том, что пострадавший школьник скончался в реанимации от полученных ожогов.

Следствием установлено, что 24 января на западе Москвы в подъезде жилого дома по улице Берзарина неизвестные подожгли 15-летнего школьника. Он был госпитализирован с ожогами 98% тела.

На месте происшествия была обнаружена пустая канистра с характерным для керосина запахом.

Потерпевший успел рассказать, что его облили жидкостью и подожгли.

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