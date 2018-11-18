В Москве арестован подозреваемый в поджоге 15-летнего школьника
- 28 января 2019, 22:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Суд вынес постановление об аресте 16-летнего подростка, который подозревается в поджоге сверстника в подъезде дома в Москве.
«В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее агентство получило от правоохранительных органов информацию о том, что пострадавший школьник скончался в реанимации от полученных ожогов.
Следствием установлено, что 24 января на западе Москвы в подъезде жилого дома по улице Берзарина неизвестные подожгли 15-летнего школьника. Он был госпитализирован с ожогами 98% тела.
На месте происшествия была обнаружена пустая канистра с характерным для керосина запахом.
Потерпевший успел рассказать, что его облили жидкостью и подожгли.
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