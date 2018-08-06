10+ фотоманипуляций, которые бросят вызов вашей логике

Часто мы настолько погружаемся в повседневную рутину, что едва находим время, чтобы заниматься творчеством или даже просто мечтать. Фотохудожникам в этом помогает Photoshop — мощный инструмент, с помощью которого можно оживить воображение.

Малазийский иллюстратор Зулькарнаин Исмаил (Zulkarnain Ismail) создаёт удивительные фотоманипуляции, в которых размывает грань между вымыслом и реальность. Мастер черпает вдохновение в природе, соединяя различные образы в сюрреалистические композиции, бросающие вызов логике и побуждающие зрителей мыслить нестандартно. За творчеством художника следят уже более 26 тысяч человек в Instagram.

Что вы думаете о таком творчестве?