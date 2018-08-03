Парень может поменять цвет волос, просто покрутив головой

В соцсетях стало популярным видео, где у парня необычные волосы: словно по волшебству, они меняют цвет. При взгляде сверху кажется, что волосы розовые, потом парень поднимает голову, мы видим его счастливое улыбающееся лицо, а торчащие иголками волосы становятся вдруг голубыми. А при повороте вокруг своей оси причёска парня переливается несколькими цветами радуги, окрашиваясь в конце концов в ярко-красный.

Видеоролик быстро вышел в топ портала Reddit. Интернет-пользователи пришли в неимоверный восторг, назвали происходящее магией и просят стилиста раскрыть секрет создания такой удивительной причёски.

Я сама парикмахер. Как вообще можно создать такое волшебство?! Я абсолютно поражена и просто взревела от восторга! Поделитесь своей премудростью, пожалуйста! Мне так интересно! — написала одна из комментаторов.

Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что каждая иголочка на голове у парня выкрашена сразу в несколько цветов, за счёт чего и возникает волшебный эффект меняющих цвет волос. А судя по Instagram парикмахера из Бразилии, торчащие разноцветные волосы — его специализация.

В интернете предположили, что стилист окрашивал волосы с помощью нескольких разноцветных спреев, распыляю краску с разных углов. И пока одни восхищаются мастерством парикмахера, другие заявляют, что такие причёски станут популярными у футболистов, а третьи сравнивают радужные волосы парней с детской резиновой игрушкой куш-болл.

Недавно «Ридус» писал про то, как один парень пришёл к парикмахеру и показал на своём телефоне стрижку, которую он хочет. Только это было не фото, а видео, которое клиент поставил на паузу, и поэтому посередине изображения застыл значок кнопки play. Барбер в точности выполнил пожелание заказчика, выбрив ему на голове треугольник.



Также мы рассказывали, как неудачная стрижка спасла парню жизнь. Так что не спешите ругать парикмахера, если что-то пойдёт не так.

А вот одна девушка, решив поменять образ, едва узнала себя в зеркале. Краска для волос превратила голову студентки в лампу. И выглядит это очень пугающе.